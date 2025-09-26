Genova, 4 Eventi Autentici nel fine settimana

Saranno quattro gli Eventi Autentici Liguri organizzati da Comuni e Pro Loco nella Città metropolitana di Genova nei prossimi giorni. Nel dettaglio, sul lungomare di Pegli sabato 27 e domenica 28 settembre ultimo appuntamento del 2025 con la Sagra della Farinata.

A Santo Stefano d'Aveto, sulle alture di Chiavari, sabato e domenica si svolgerà la Festa dell’Agricoltura e dell’Artigianato, una due giorni dedicata alle tradizioni agricole, artigianali e musicali che da sempre caratterizzano l’identità della valle.

Domenica 28, in occasione della 32ª Expo Valle Stura, Rossiglione, frazione di ponente di Genova, accoglierà la tradizionale Mostra Zootecnica, appuntamento molto atteso che celebra il mondo agricolo e l’allevamento locale.

Lunedì 29, infine, a Casarza Ligure, sopra Sestri Levante, sempre nel avrà luogo la Festa di San Michele Arcangelo con oltre un centinaio di stand in cui sarà possibile prodotti tipici locali, partecipare a degustazioni, laboratori e dimostrazioni culinarie.

“Sono quattro dei 110 eventi cofinanziati grazie ai due bandi promossi da Regione Liguria per un totale di circa 500 mila euro -precisa l'assessore al Turismo Luca Lombardi-. Quattro bellissimi appuntamenti da non mancare all'insegna della tradizione e delle specialità liguri”.