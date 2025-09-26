La Settimana di EFA News

Bovini e sostenibilità, luoghi comuni da sfatare. Si intitola "World Without Cows" il documentario realizzato da Michelle Michael e Brandon Whitworth, che intende sfatare i pregiudizi diffusi sulla zootecnia bovina, facendo luce sul reale impatto del settore sull'ecosistema. Il film è stato presentato alla Camera dei Deputati.

Dop&Go: 5 tappe, 5 Regioni, 5 denominazioni. Il progetto Dop&Go torna qest'anno con una formula arricchita: 5 regioni, 5 formaggi Dop (Asiago, Gorgonzola, Taleggio, Pecorino Sardo e Quartirolo Lombardo) e 5 esperienze locali per raccontare ai giovani sportivi il valore della qualità certificata.

Barilla: nasce "Artisti di Al Bronzo". Continua il viaggio di Barilla Al Bronzo nel mondo del fine dining. Grazie alla collaborazione con la community di chef Artisti di Al Bronzo, il marchio porta la qualità, la consistenza ruvida e l’eccellente tenuta del sugo di questa pasta nei menù dei ristoranti gourmet.

Siglato l'accordo Ue-Indonesia. UE e Indonesia hanno siglato un accordo globale di partenariato economico e di protezione degli investimenti. I negoziati Ue sono stati guidati dal commissario per il commercio Maroš Šefčovič secondo cui "porteranno benefici agli agricoltori europei, riducendo le tariffe sui prodotti agroalimentari e proteggendo i prodotti tradizionali UE".

Pret A Manger debutta in una stazione italiana. Pret A Manger, catena internazionale di caffetterie, famosa per il caffè biologico, ha inaugurato un locale nella stazione di Milano Centrale, secondo scalo per importanza all’interno del circuito di Grandi Stazioni Retail. Il marchio è gestito in esclusiva per l’Italia da Chef Express (Gruppo Cremonini).

Federalimentare: Expo 2015, dieci anni dopo. Si è svolto a Milano l’evento di Federalimentare, “Expo 2015: 10 anni dopo. Nutrizione, Innovazione, Sostenibilità”. A Palazzo Visconti si sono confrontati rappresentanti del mondo accademico, scientifico, associativo e istituzionale sulle tematiche che accompagnarono l’Esposizione Universale milanese 2015 quali: alimentazione, sostenibilità, salute e nutrizione.

KFC apre a Roma il primo flagship italiano. Kentucky Fried Chicken inaugura a Roma, in via del Tritone, il suo primo flagship store italiano. Nel mondo ci sono solo altri 3 flagsgip store Kfc. Per il suo ristorante più grande d'Europa KFC ha scelto l'Italia confermandone la centralità, con un fatturato da 179 milioni di euro e previsioni di crescita del 30% nel 2025.

