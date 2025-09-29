Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Merenda: rito che unisce nonni e nipoti
4 anziani su 10 condividono abitualmente lo spuntino di metà pomeriggio con i bambini
È la merenda, più ancora di pranzo, cena e colazione, il pasto che i nonni italiani preparano più spesso per i propri nipoti. A rivelarlo è l’indagine “Nonni e nipoti a merenda”, commissionata da Unione Italiana Food ad AstraRicerche, a ridosso della festa dei nonni in programma il 2 ottobre.Dallo studio emerge che 4 nonni su 10 condividono abitualmente lo spuntino di metà pomeriggio, ma con delle...
lml - 53963
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency