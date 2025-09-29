Pesca, l'elenco dei ristori per la marineria di Licata

È stato pubblicato l’elenco definitivo dei beneficiari dei contributi per le imprese di pesca e gli equipaggi del circondario marittimo di Licata, in provincia di Agrigento, colpiti dagli eventi meteo-marini eccezionali del 19 e 20 ottobre di un anno fa. In quell'occasione, il riversamento in mare di detriti trasportati dalla piena del fiume Salso aveva gravemente compromesso l'attività di pesca nell’area del porto.

A seguito di questa emergenza era stato prontamente attivato il programma di aiuti, a valere sul Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell’acquacoltura, con una dotazione finanziaria di 320 mila euro. A marzo scorso, infatti, è stato pubblicato l’avviso del bando in favore delle imprese ittiche del circondario marittimo di Licata (AG) e dei loro equipaggi, per ottenere ristoro dai danni materiali o dal mancato reddito subiti in seguito agli eventi meteorologici del 19 e 20 ottobre 2024, quando i detriti trasportati dalla piena del fiume Salso hanno compromesso l’attività̀ di pesca in una vasta porzione del mare antistante il porto (leggi notizia EFA News).

"La pubblicazione dell’elenco definitivo -afferma l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino- segna un passo importante per la ripresa delle attività delle imprese locali, che ora possono accedere ai fondi necessari per coprire i danni materiali e il mancato reddito subito. Il governo Schifani è al fianco dei pescatori danneggiati da eventi straordinari con aiuti concreti a sostegno del settore per favorire il recupero dell’economia marittima siciliana".



