Regione Lazio: arriva "Cammino di vini"

L'assessore Palazzo annuncia nuova iniziativa a margine del Global Summit Wttc

Nel Lazio, un formidabile volano per il turismo è l'enogastronomia. Il Giubileo sta portando allo scoperto spiritualità, bellezza dei borghi ed eccellenza delle tradizioni culinarie.

A margine del Global Summit del World Travel & Tourism Council, l'assessore al Turismo della Regione Lazio Elena Palazzo ha annunciato una nuova iniziativa in ambito vitivinicolo. Nella stessa occasione, abbiamo raccolto anche il commento di Elena Nembrini, direttore generale di Enit. 

Photo gallery Elena Nembrini, direttore generale di Enit
