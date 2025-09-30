Caffè: Nespresso è il brand più innovativo

In Italia il caffè non è solo una bevanda: è parte della routine, della storia e della cultura del Paese. E se da un lato è vero che gli italiani non rinuncerebbero mai a questa bevanda, oggi non è più solo l’aroma in tazza a fare la differenza, ma anche la possibilità di gustarla con una crescente attenzione all’ambiente.

Secondo un’indagine dell’Osservatorio Shopping DoveConviene, l’app che semplifica lo shopping facendo risparmiare tempo e denaro, il 60% dei consumatori, infatti, sarebbe disposto a pagare di più per delle capsule compostabili o 100% riciclabili. Un elemento significativo, se si considera che il formato in capsula si aggiudica il primo posto tra i preferiti dagli italiani (36%), superando il classico caffè macinato, apprezzato da più di 1 consumatore su 3 (34%). Il 19% degli italiani sceglie invece le cialde, mentre solo l’1% beve caffè solubile: un dato che conferma come, nel Paese dell’espresso, la tradizione non si scioglie certo in una tazza d’acqua.

Quando si tratta di scegliere il formato del caffè, per 1 italiano su 2 (50%) il gusto rimane la priorità assoluta, a conferma del fatto che, nel Bel Paese, il sapore è ancora il criterio principale e il palato il giudice più esigente. Il 33%, invece, in fase di acquisto, considera il prezzo conveniente un fattore decisivo. Proprio perché il caffè è tanto amato, gli italiani non si accontentano: lo scelgono buono e lo bevono in abbondanza. Il 61% ne consuma fino a 3 al giorno, mentre il 20% ammette di arrivare anche a più di 4, conquistando a pieno titolo un posto nel club dei coffee lovers. Solo il 16% si limita a una tazzina al giorno, da gustare preferibilmente al mattino.

Ma quali sono i brand di caffè preferiti dagli italiani? Il 47% della popolazione pensa che Illy sia il più gustoso, seguito da Lavazza (40%) e Borbone (38%). Ed è proprio Lavazza che si aggiudica il primo posto in termini di tradizione (22%) e italianità (19%). Nespresso viene invece riconosciuto allo stesso tempo come il brand più innovativo (16%) ma anche tra i più dispendiosi (5%).