Cambia la governance in Molino Rossetto

Chiara Rossetto diventa ad unico di Molino Rossetto Spa, Paolo Rossetto è l'ad unico di Molino 4.0

Nuovo assetto societario in casa Molino Rossetto, l'azienda di Codevigo (PD) con 260 anni di storia alle spalle nata da una famiglia di mugnai che si tramanda dal 1760 e specializzata in farine classiche di grano tenero e di mais, preparati per pizza, pane e dolci. Protagonisti del nuovo assetto societario sono i due fratelli Chiara e Paolo Rossetto chiamati a sostituire il precedente modello di c...

