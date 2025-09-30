Amadori "Protein Partner" della Lega Basket Serie A
Ci spiegano tutto il direttore mktg, Matteo Conti, e il campione Carlton Myers
Il gruppo Amadori è diventato "Official Protein Partner" di Lega Basket Serie A e ha lanciato un vodcast a puntate su varie piattaforme social su sport e alimentazione con Carlton Myers, Pierluigi Pardo e i campioni del basket (vedi articolo di EFANews).
L’annuncio è stato dato in occasione della presentazione del campionato LBA Serie A Unipol 2025-26 a Bologna.
Annunciata anche la nascita dell’“Amadori Protein Team”, una squadra di All-Star guidata da due coach d’eccezione, per promuovere la corretta alimentazione e la pratica sportiva.
Ne abbiamo parlato con Matteo Conti, responsabile marketing Amadori e col campione Carlton Myers.
Guarda il video:
