Atlante: le sfide della supply chain
Intervista esclusiva con Ian Perotto, responsabile supply chain del gruppo bolognese
Per un gruppo come Atlante, distributore da oltre 30 anni per l'Italia di prodotti alimentari internazionali, la gestione della supply chain occupa un ruolo strategico.
Una funzione che, oltre alla gestione complessa del sourcing e della logistica, deve fare i conti con l'evoluzione normativa sempre più stringente - come la direttiva europea EUDR - o come fenomeni imprevisti, come la questione dei dazi.
Ne parliamo con Ian Perotto, responsabile Supply Chain di Atlante, in questa intervista esclusiva.
Guarda il video:
