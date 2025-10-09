Nielsen Ad Intel, pubblicità in calo ad agosto 2025

Ad agosto 2025, gli investimenti pubblicitari in Italia hanno registrato un calo del 3% rispetto all'anno precedente, un dato atteso in quanto l'agosto 2024 aveva beneficiato degli investimenti legati alle Olimpiadi. Lo sottolinea Nielsen che ha pubblicato i risultati Ad Intel relativi al mercato pubblicitario nel mese di agosto 2025. Il calo del 3% porta la raccolta pubblicitaria del periodo gennaio-agosto a +0,2%.

Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti "Over The Top" (OTT), l’andamento del periodo gen./ago. 2025 si attesta a -1,9%.

"Anche giugno (-4,8%) e luglio (-4,4%) avevano già mostrato cali significativi, imputabili agli Europei di calcio -sottolinea la ricerca di Nielsen-. Nonostante questi dati il nostro outlook per i mesi a venire rimane intonato all'ottimismo, anche considerando che il nostro mercato ha comunque messo a segno una crescita del 5,7% rispetto allo stesso trimestre estivo (giugno-luglio-agosto) del 2023 dove, come quest’anno, non furono presenti opportunità d’investimento ‘eccezionali’.

Sono solo 9 i settori merceologici in crescita nel mese di agosto: il contributo maggiore è portato da alimentari (+6,8%), elettrodomestici (+56,1%) e enti/istituzioni (+1,6%). In calo ad agosto gli investimenti di telecomunicazioni (-41,5%), gestione casa (-21,9%) e abitazione (-38,4%). Segno positivo per l’Out of Home (Transit e Outdoor) che cresce nel periodo gennaio-agosto del 3,8% e per il cinema che nel nello stesso periodo segna un +3,5%, In calo il Direct Mail (-3,6%).

Relativamente ai comparti con la maggiore quota di mercato, si evidenzia, nel periodo gennaio-agosto, l’andamento positivo di alimentari (+8,4%), farmaceutici (+3,7%) e bevande/alcolici (+6,6%). In calo invece distribuzione (-14,7%), gestione casa (-8,7%) e automobili (-7,4%).

"I dati di settembre -spiega Luca Bordin, Country Leader Italia- saranno cruciali per ottenere ulteriori conferme sullo stato di salute del mercato pubblicitario che, dobbiamo notare, continua a confrontarsi con una situazione macroeconomica non facile evidenziata dalle recenti stime al ribasso del PIL sia da parte di Confindustria che del Governo (da 0,6% a 0,5%), a cui si aggiunge la consueta instabilità geopolitica globale".

Relativamente ai singoli mezzi, la TV è in calo nel mese di agosto del -11,2% e del -1,8% nel periodo gennaio-agosto 2025. I quotidiani e i periodici sono in calo rispettivamente del -14,4% (periodo gen./ago. 2025 -5,6%) e del -9,1% (periodo gen./ago. 2025 -8,2%). In calo anche la radio -5,2% ad agosto (periodo gen./ago. 2025 +2,1%).

Sulla base delle stime realizzate da Nielsen, la raccolta dell’intero universo del Web advertising nel il periodo gen./ago. 2025 chiude con un +2,6% (-3% se si considera il solo perimetro Fcp AssoInternet).