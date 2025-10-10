La Settimana di EFA News

Eurovo, debutta il Cremoso Le Naturelle. Eurovo lancia il nuovo Cremoso le Naturelle a base di albume d’uovo. La novità arricchisce la linea di prodotti che ha rivoluzionato il segmento delle bevande sostitutive del latte grazie all’innovazione dell’albume e al suo elevato potere montante.

Ferrero: cinquina di nuovi prodotti. Si è svolto a Milano il primo “Ferrero Innovation Day Italia”. Nel corso dell'evento sono stati presentati cinque nuovi prodotti: Nutella Crêpe, le barrette Eat Natural Fetta alla Frutta, i biscotti Kinder Duo e il nuovo Kinder Crispy e tre nuove varianti di tavolette firmate Ferrero Rocher.

Anuga 2025 edizione da record. Ha chiuso i battenti a Colonia, Anuga il salone dell'agrifood. L'edizione 2025 ha battuto tutti i record precedenti: dal 4 all‘8 ottobre si sono presentati oltre 8.000 espositori da 110 paesi: più di 145mila sono stati i visitatori specializzati da oltre 190 nazioni.

Coop impegnata contro la violenza di genere. L'impegno contro la violenza di genere è da anni un punto fermo dell'azione sociale di Coop. Il percorso si è arricchito in questo mese della petizione “Una firma che vale una vita”: una proposta di legge popolare per l’istituzione del servizio nazionale pubblico di psicologia.

Mulino Bianco: agricoltura rigenerativa sulle tavole italiane. Mulino Bianco è il primo brand bakery in Italia certificato a realizzare un biscotto interamente prodotto con farina di grano tenero da agricoltura rigenerativa. Il lancio di Buongrano segna l’avvio di una nuova fase della Carta del Mulino.

Dazi Usa, bastonata sulla pasta italiana. Doccia fredda per la pasta made in Italy: l'amministrazione Trump, a partire dal 1° gennaio 2026 imporrà un dazio del 107% sulla pasta italiana. Le prime due aziende colpite sarebbero La Molisana e Garofalo.

Princes Group: ok quotazione a Londra. NewPrinces di Angelo Mastrolia ha confermato l'intenzione di procedere con la quotazione della controllata Princes Group sulla Borsa di Londra. L’Offerta, sarà composta da azioni ordinarie di Princes Group di nuova emissione: sarà rivolta a investitori istituzionali nel Regno Unito e in altri Paesi al di fuori degli Stati Uniti.

Meat sounding: nuova stretta dal Parlamento UE. Il Parlamento Europeo ha approvato alcune modifiche al “pacchetto” Omnibus III. Soprattutto viene introdotta una nuova definizione di carne: viene, inoltre, stabilito che denominazioni quali “bistecca”, “scaloppina”, “salsiccia” o “hamburger” siano riservate solo ai prodotti che contengono carne, escludendo i sostitutivi veg.

