Motta spariglia il concetto del panettone

Lo storico brand, oggi controllato da Bauli, lancia il panettone salato in collaborazione con Chef Bruno Barbieri.

Milano è stata presentata la seconda collezione nata dalla collaborazione tra Motta, storico brand del panettone oggi di proprietà di Bauli, e lo chef Bruno Barbieri. Tra le proposte più curiose c’è quella del panettone salato. L’obiettivo dichiarato è quello di modificare le abitudini di consumo legate al lievitato, per estendere la sua fruizione al di là delle festività natalizie. Da qui l’idea di una linea dedicata proprio ai panettoni salati.

Ci spiega tutto Fabio Di Giammarco, amministratore delegato di Gruppo Bauli.

