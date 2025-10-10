Ferrero, cresce l'offerta con 5 novità assolute

Ferrero si prepara a festeggiare fra qualche mese 80 anni di storia, e intanto il gruppo fondato ad Alba nel 1946 non smette di innovare e di lanciare nuovi prodotti. Come la cinquina di referenze - tutte novità assolute - presentate all'Innovation Day a Milano: Nutella Crêpe, le barrette Eat Natural Fetta alla Frutta, Kinder Duo, Kinder Crispy e le nuove tavolette di cioccolato firmate Ferrero Rocher (vedi articolo di EFA News).

Tutti i dettagli nell'intervista col Presidente e Amministratore Delegato di Ferrero Commerciale Italia, Fabrizio Gavelli.

Guarda il video:



