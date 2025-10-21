Atlante, piattaforma globale per il Made in Italy

L'export alimentare italiano si avvia a conquistare il risultato record dei 70 miliardi di euro all'anno, ma la distribuzione all'estero rimane sempre una sfida complicata, tra problemi logistici, mancanza di piattaforme proprietarie e la concorrenza spietata dei prodotti cosiddetti "italian sounding".

Atlante, la società bolognese specializzata nell'import e nell'export di prodotti alimentari, svolge un ruolo strategico in questo contesto, e offre opportunità importanti per le aziende italiane. Parlando di export, è poi inevitabile considerare la questione dei dazi, che sta cambiando la geografia mondiale del commercio.

Non sono pochi, però, gli imprenditori che intravedono nuove opportunità, come ci spiega Guido Lanzarini, Responsabile Export di Atlante, in questa intervista esclusiva.

Guarda il video:



