Pane Altamura Dop, pronto... a spiccare il volo

Giovedì 16 ottobre in occasione della Giornata Mondiale del Pane, Oropan ripercorrerà la sua storia e quella del suo fondatore, Vito Forte, facendo vivere ai passeggeri dei voli internazionali in partenza da Bari e Brindisi le atmosfere del recente corto d’Impresa “Sapore di ricordi”, scritto e diretto per l’azienda dal regista pugliese Anteros Marra. Un tuffo nel passato ma con uno sguardo aperto verso il futuro e la sua evoluzione.

“In occasione della Giornata Mondiale del Pane, insieme ad Aeroporti di Puglia abbiamo voluto trasformare un semplice momento di attesa prima del viaggio in un’esperienza autentica", commenta Lucia Forte, amministratore delegato di Oropan. "Il Pane di Altamura Dop diventa ambasciatore del territorio, simbolo identitario della nostra cultura e volano per un turismo enogastronomico che porta la Puglia nel mondo”. I passeggeri in partenza da Bari verso Berlino, Amsterdam, Francoforte e Monaco di Baviera, e da Brindisi diretti a Memmingen e Ginevra, saranno accolti ai controlli di sicurezza da un giovane Vito Forte in bicicletta, con le iconiche pagnotte trasportate sull’asse di legno, protagonista del corto d’impresa “Sapore di Ricordi”. A ciascuno consegnerà un ticket simbolico di viaggio, introducendoli a un percorso esperienziale che proseguirà con l’incontro delle tipiche massaie altamurane, anch’esse interpreti del corto, per un assaggio di pane e pomodoro prima dell’imbarco.

Giunti ai gate, i viaggiatori troveranno ad attenderli un Vito Forte adulto, che offrirà loro una confezione di Pane di Altamura Dop firmato Forte. L’iniziativa, oltre a celebrare il legame profondo di Oropan con la città di Altamura e il suo pane, racconta il posizionamento crescente dell’azienda sui mercati internazionali: il Pane di Altamura Dop, simbolo identitario del territorio e volano del turismo enogastronomico, prenderà letteralmente il volo diventando ambasciatore del Made in Puglia nel mondo.

La Giornata Mondiale del Pane sarà preludio anche del ritorno di Oropan e del suo Pane a marchio Forte sulle tv nazionali, nel circuito Mediaset. Lo spot è dedicato al Pane Fresco Forte, il primo pane fresco da filiera sostenibile e certificata Iscc Plus (International Sustainability & Carbon Certification), standard di certificazione sulla sostenibilità leader a livello mondiale che garantisce un prodotto frutto di un modello di sviluppo responsabile, sostenibile ed etico lungo tutta la filiera, dalla coltivazione delle materie prime alla distribuzione del prodotto finito nei punti vendita. Questo pane fresco fatto con semola rimacinata 100% grano duro pugliese e lievito madre, mette dunque al centro gli obiettivi chiari e tangibili dell’azienda orientati all’innovazione responsabile: dal mantenimento degli standard di sostenibilità attraverso la protezione della biodiversità, il target zero deforestazione, l’equa redistribuzione del valore aggiunto lungo tutta la filiera e la promozione di pratiche agricole rispettose dell’ambiente, fino alla tutela dei diritti dei lavoratori.