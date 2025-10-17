Biscotti "solidali": Barilla sostiene Medici Senza Frontiere

Barilla sarà al fianco di Medici Senza Frontiere per la raccolta fondi “Biscotti senza frontiere”. 20 regioni, 92 città, più di 150 piazze italiane e 60mila tubi di biscotti Grancereale da 250 g e 230 g donati da Barilla che verranno distribuiti da 2mila volontari dell’associazione: sono questi i numeri dell’iniziativa che il 18 e il 19 ottobre 2025. L’intero ricavato della raccolta fondi sarà usato per sostenere il Fondo Emergenze e i progetti umanitari di Medici Senza Frontiere. Protagoniste dell’operazione saranno le biscottiere di latta Medici Senza Frontiere in edizione limitata che contengono una confezione di Grancereale.

A fronte di una donazione minima di 15 euro, sarà possibile ricevere questo oggetto speciale, disponibile in 3 colori, ognuno abbinato ad un gusto di biscotti Grancereale all’interno (classico, cioccolato e frutta). La latta con i “biscotti solidali” raffigura l’arrivo di aiuti umanitari via aerea e via terra in un campo tendato e sarà disponibile anche online sulla Bottega Solidale di Medici Senza Frontiere per poterla ricevere direttamente a casa o per fare una dolce sorpresa a distanza che unisce all’originalità e al gusto anche un significato più profondo.

“Da sempre Grancereale promuove la gioia e l’emozione della natura. Con questo dono a Medici Senza Frontiere, la qualità e il gusto dei biscotti Grancereale si arricchisce del valore della solidarietà: ogni donazione degli aderenti all’iniziativa sostiene i progetti dell’organizzazione e porta cure a chi ne ha più bisogno”, ha dichiarato Andrea Capano, Brand Manager Grancereale.

Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene in tutte le emergenze umanitarie con rapidità ed efficacia operando in contesti molto diversi: luoghi segnati da guerre, epidemie, catastrofi naturali, ma anche aree dove si verificano crisi malnutrizionali acute oppure dove l’accesso alle cure è assente o limitato. Con oltre 70 paesi d’intervento 65mila operatori sul campo e 12 milioni di visite mediche all’anno, Medici Senza Frontiere si occupa di numerose attività mediche quali gestione di ospedali, cliniche e centri nutrizionali, chirurgia di guerra e routinaria, lotta alle epidemie e supporto psicologico per le vittime di traumi e guerre.

Per trovare l’elenco delle piazze: https://biscottisenzafrontiere.it/