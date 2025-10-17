In Italia una scuola primaria su due non ha la mensa

Il 53% delle scuole primarie in Italia non ha una mensa, servizio importante per aiutare le famiglie a garantire una sana e corretta alimentazione. Situazione critica nella provincia di Ragusa, dove solo il 3% degli istituti offre questa opportunità; a Napoli e Catania 9 scuole su 10 non hanno tale servizio. I dati sono stati presentati al Senato durante l’evento “Radici per il futuro - Nuove idee per la scuola del 2026”, organizzato dalla Fondazione Articolo 49.

Secondo l'analisi di InClasse si accentua il divario nord-sud. Nell’anno scolastico 2024/2025 le province che in percentuale sul totale hanno più istituti dotati di refettorio sono Prato (90%), Firenze (87%) e Aosta (87%).

La mensa, proprio nella fascia d’età 6-10 anni, rappresenta con le palestre l’aspetto più rilevante dei servizi proposti sul territorio. E, in questo caso, il divario Nord-Sud è evidente: la quota di primarie con mensa nel Nord-Ovest è al 63%, al 53% nel Nord-Est, al 53% al Centro, al 29% al Sud e al 28% nelle Isole.

L’analisi si è concentrata anche sulla presenza di palestre negli edifici scolastici per le primarie, secondarie di primo e secondo grado. Emerge che il 44% delle scuole primarie, il 57% delle scuole medie e il 50% delle scuole superiori hanno una palestra. Anche in questo caso la provincia con il dato più alto è quella di Prato con l’84%, seguono Barletta-Andria-Trani con il 75% e Milano con il 73%. Le province più carenti sono invece Cosenza (26%), Catanzaro (27%) e Palermo (28%). In questo caso non è così evidente il divario Nord-Sud come per le mense: Nord-Ovest al 57%, Nord-Est al 49%, Centro al 50%, Sud 45% e Isole al 42%.

Resta divario nord-sud ma meno marcato. Infine, solo il 62% delle scuole medie italiane ha aule informatiche. La piattaforma InClasse ha analizzato anche questa variabile considerando la storica carenza nelle competenze digitali dei giovani italiani. La provincia migliore è Aosta (91%, su 22 scuole), Como (89%), Massa-Carrara (84%). Le peggiori sono Cosenza con il 35%, Isernia con il 38% e Vibo Valentia al 40%. Anche in questo caso, come per le mense, si registra un divario tra Nord e Sud, ma sicuramente meno marcato: nel Nord-Ovest la presenza media di aule informatiche è al 67%, nel Nord-Est è al 62%, al Centro è al 65%, al Sud al 57% e nelle Isole è al 54%.

Durante l’evento sono stati presentati i progetti educativi InClasse. Cinque percorsi formativi che propongono approfondimenti su temi molto dibattuti nella scuola di oggi: “Onelife onlife” sull'utilizzo consapevole del web, dei social network e dell’Intelligenza artificiale; “Mi piace un mondo” sull’educazione alimentare; “GEA EDU - Idee per il futuro” sullo sviluppo di competenze per la transizione ecologica; “Viva la Costituzione, la Costituzione è viva” sulla conoscenza delle istituzioni europee e nazionali e “#Next Step - Il mio futuro parte da me” sulle competenze per l'orientamento scolastico e professionale.

L’iniziativa appena presentata intende spiegare, con un linguaggio chiaro e adatto a un pubblico di ragazzi, che esiste una comunità che li rappresenta e li tutela, raccontando come i valori della Costituzione guidino il lavoro quotidiano nelle istituzioni europee.