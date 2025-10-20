Scambio Italia–Algeria per la cooperazione sostenibile della pesca nel Mediterraneo

Venticinque rappresentanti del mondo cooperativo algerino, tra direttori di cooperative, funzionari pubblici, pescatori e operatori del settore ittico, sono arrivati oggi, 20 ottobre, a Roma per una visita studio in Italia nell’ambito del progetto Economie Bleu, promosso in collaborazione con Legacoop Agroalimentare e Halieus.

L’iniziativa, che si inserisce nel quadro della cooperazione tra le due sponde del Mediterraneo, prevede, dopo la visita in Algeria dei cooperatori italiani di Legacoop Agroalimentare, un articolato programma di incontri tra Roma, la Romagna e Chioggia, con l’obiettivo di favorire lo scambio di esperienze, conoscenze e buone pratiche nel settore della pesca e dell’acquacoltura cooperativa.

Dopo un primo momento istituzionale a Roma presso la sede nazionale di Legacoop Agroalimentare, la delegazione visiterà alcune tra le più significative realtà cooperative della pesca italiana: la Casa del Pescatore di Cattolica, la cooperativa Mare, la Cooperativa Lavoratori del Mare di Rimini, la Casa del Pescatore di Cesenatico, La Fenice di Cervia, la Copego di Goro e infine le cooperative di Chioggia. Il percorso si concluderà nel fine settimana con una tappa dedicata alla conoscenza del mercato ittico di Chioggia e al confronto diretto con i rappresentanti delle marinerie locali.

"Questo progetto rappresenta un tassello importante nel rafforzamento del dialogo tra la sponda nord e la sponda sud del Mediterraneo sottolinea Cristian Maretti, presidente di Legacoop Agroalimentare-. Con Economie Bleu vogliamo promuovere una visione condivisa del mare come spazio di cooperazione, scambio e crescita comune, in linea con lo spirito dell’Ocean Pact, che riconosce il Mediterraneo come luogo strategico non solo ambientale, ma anche politico, culturale ed economico. È fondamentale continuare a investire in percorsi di formazione, innovazione e partenariato che valorizzino il ruolo delle cooperative come motore di sviluppo sostenibile nei territori costieri".

La visita rientra in un più ampio programma di cooperazione euromediterranea volto a sostenere l’economia blu come leva per la crescita inclusiva, la gestione sostenibile delle risorse marine e la valorizzazione delle comunità costiere. Il progetto Economie Bleu mira infatti a rafforzare le capacità delle organizzazioni cooperative algerine nel settore della pesca, promuovendo modelli di gestione partecipata, sostenibilità ambientale e creazione di filiere locali più resilienti.

In questo contesto, Legacoop Agroalimentare e Halieus, la struttura di Legacoop dedicata alla cooperazione internazionale allo sviluppo, svolgono un ruolo chiave nella formazione, nell’assistenza tecnica e nel trasferimento di competenze tra le cooperative italiane e quelle dei Paesi partner del Nord Africa.

"Il Mediterraneo deve tornare ad essere un mare che unisce -ha aggiunto Maretti-. La cooperazione tra Italia e Algeria, e più in generale tra Europa e Nord Africa, è un passo concreto verso un’economia del mare sostenibile, equa e capace di generare valore condiviso. È un impegno che si inserisce perfettamente nella visione europea di una diplomazia mediterranea multilivello e di lungo respiro".

Il progetto Economie Bleu Economie Bleu è un programma di cooperazione internazionale dedicato alla promozione di un modello di sviluppo sostenibile del settore ittico e costiero nei Paesi del Nord Africa, con particolare attenzione ad Algeria e Tunisia. Finanziato nell’ambito delle iniziative di partenariato euromediterraneo, il progetto coinvolge istituzioni, cooperative, centri di ricerca e organizzazioni della società civile, con l’obiettivo di rafforzare le competenze delle cooperative di pesca nella gestione economica e ambientale e di promuovere la trasformazione sostenibile dei prodotti ittici e la tracciabilità delle filiere.

Allo stesso tempo vuole sostenere la nascita di reti di cooperazione e di partenariati tra imprese dei due Paesi e favorire lo scambio di esperienze e buone pratiche tra le comunità costiere del Mediterraneo. Infine vuole contribuire agli obiettivi del Patto per l’Oceano (Ocean Pact) e dell’Agenda per il Mediterraneo promossa dalla Commissione Europea.

Il progetto è realizzato con il supporto tecnico di Halieus la struttura di Legacoop dedicata alla cooperazione internazionale allo sviluppo e con la collaborazione del ministero dell’Agricoltura e delle Risorse Ittiche dell’Algeria, delle organizzazioni cooperative locali e di diversi partner italiani delle marinerie dell’Adriatico.