L’immigrazione contribuisce al pil, soprattutto in agricoltura
Rapporto sull’economia dell’Immigrazione della Fondazione Leone Moressa
“Nuovi italiani” e inverno demografico. Gli stranieri residenti in Italia nel 2024 sono 5,3 milioni (8,9% della popolazione totale). Ma si arriva a 6,7 milioni (11,3%) considerando i nati all’estero: un divario che deriva essenzialmente dalle acquisizioni di cittadinanza italiana, oltre 200 mila all’anno. Lo dice il Rapporto annuale 2025 sull’economia dell’Immigrazione, curato dalla Fondazione Leone Mores...
