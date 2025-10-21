Italmopa-Ismea: report su filiere frumento e industria molitoria

“Le filiere del frumento al centro del made in Italy agroalimentare: Il ruolo dell’industria molitoria”: Questa la nuova pubblicazione curata da Italmopa-Associazione Industriali Mugnai d’Italia (Confindustria-FederPrima) e Ismea-Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare che si pone per obiettivo di evidenziare la rilevanza della filiera frumento nel panorama dell’agroalimentare italiano e l’assoluta centralità dell’Industria molitoria nazionale quale trait d’union imprescindibile tra la produzione agricola e la seconda trasformazione industriale o artigianale.

Il report, ricco di dati, esamina, in particolare, le attuali strutture delle filiere del frumento tenero e del frumento duro, i consumi domestici dei derivati del frumento e il commercio con l’estero della materia prima e degli stessi derivati del frumento.

“Il volume costituisce uno strumento sintetico ma indispensabile per coloro che intendono acquisire, partendo da dati incontrovertibili, informazioni sulle filiere del frumento tenero e frumento duro e sulla loro trasformazione in farine e semole destinate a prodotti simbolo del Made in Italy alimentare quali pane, pasta, pizza o prodotti dolciari” evidenzia Vincenzo Martinelli, presidente Italmopa. “Ritengo, in particolare, che la pubblicazione possa consentire di rimarcare il ruolo strategico dell’Industria molitoria italiana, leader incontrastato nell’Ue con oltre 12 milioni di tonnellate di grano annualmente trasformate in farine e semole di altissima qualità per via dell’incomparabile capacità dei nostri mugnai di saper individuare, selezionare e trasformare le migliori materie prime quale che sia la loro origine : italiana, europea o da Paesi terzi. Un comparto che è orgogliosamente, a pieno titolo, un fiore all’occhiello dell’Industria alimentare italiana”.

Il volume, anche tenuto conto della sua rilevanza per l’immagine del comparto molitorio, sarà oggetto di ampia diffusione ed è fin da ora disponibile gratuitamente, in forma digitale o cartacea, su richiesta da inviare ad [email protected]