In Europa cambia il carrello della spesa
Secondo il Consumer Lab di Bain & company, il 95% dei consumatori Ue dà priorità alla salute
Le abitudini alimentari dei consumatori stanno cambiando in modo continuo e significativo. Le priorità d’acquisto e i criteri con cui si scelgono i prodotti da inserire nella lista della spesa tradizionale si sono trasformati. Oggi i consumatori esprimono esigenze diverse, orientate da nuovi valori e influenzate da fattori socioeconomici rilevanti per loro, spesso legati a un ricambio generazionale. Qu...
