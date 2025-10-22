Fiere Parma-Italmopa: accordo per valorizzazione comparto molitorio

Italmopa-Associazione Industriali Mugnai d’Italia (FederPrima/Confindustria) e Fiere di Parma hanno concluso, lo scorso 1° ottobre, un Accordo di collaborazione in vista delle prossime edizioni di Tuttofood e Cibus che si terranno presso Fiere di Parma rispettivamente dall’11 al 14 maggio 2026 e dal 4 al 6 maggio 2027.

Con tale accordo Italmopa, che rappresenta in via esclusiva l’Industria molitoria italiana, e Fiere di Parma, principale polo fieristico italiano dell’agroalimentare, si propongono di offrire ai visitatori la possibilità di scoprire o di conoscere più da vicino il settore molitorio italiano, leader in Europa con oltre 12 milioni di tonnellate di frumento annualmente trasformate in farine e semole alla base dei prodotti simbolo del Made in Italy alimentare quali: pizza, pasta, pane, prodotti dolciari e della pasticceria.

Con l’accordo, Italmopa, oltre a concedere in via esclusiva il proprio patrocinio ad entrambe le manifestazioni, prevederà, nell’ambito delle stesse, un denso programma di eventi con lo scopo di promuovere l’assoluta eccellenza delle farine e delle semole prodotte dall’Industria molitoria italiana e dei prodotti da esse derivati.

A seguito della firma dell’accordo, il presidente di Italmopa Vincenzo Martinelli dichiara: "Siamo convinti dell’importanza di manifestazioni fieristiche quali Tuttofood e Cibus che rappresentano occasioni imperdibili di promozione non soltanto per il nostro settore ma per l’intera filiera cerealicola nazionale".

"L’accordo concluso", prosegue Martinelli, "costituisce motivo di grande soddisfazione poiché concorre altresì all’obiettivo, prioritario per la nostra Associazione, di creare maggiori sinergie tra gli attori del sistema agroalimentare e, in quest’ottica, risulta fondamentale poter contare su manifestazioni di particolare impatto che certamente rafforzeranno la visibilità del comparto molitorio nazionale anche all’estero".

Dal canto suo, Antonio Cellie, amministratore delegato di Fiere di Parma SpA afferma: ‘La chiave della crescita dei nostri comparti del food & beverage sta nella capacità di stabilire relazioni di fiducia e creare nuove opportunità con le geografie cruciali ed emergenti di tutto il mondo. Tuttofood Milano e Cibus Parma, ognuna nelle sue specialità, sono le piattaforme abilitanti per accedere a questi mercati e ai differenti canali attivi in essi. L'accordo con Italmopa da un lato rinsalda un rapporto con la filiera molitoria italiana che è parte della nostra storia; dall'altro, s'incardina con la nostra mission di far squadra con le associazioni di categoria per rappresentare il saper fare italiano sui grandi palcoscenici globali del food business".