Scrocchiarella (AB Mauri) protagonista a Host

In un mondo della ristorazione sempre più esperienziale, dove il cliente cerca autenticità, storie e identità, la narrazione culinaria diventa un ingrediente fondamentale. AB Mauri ha così deciso di portare a Host 2025, alla fiera di Milano, l’arte dell’innovazione nel mondo bakery, rappresentata da Scrocchiarella, il prodotto simbolo del gruppo "adatto a tutti i momenti e i segmenti dell'Horeca", come spiega in questa intervista Francesca Minutola, marketing manager di AB Mauri.

Guarda il video:



