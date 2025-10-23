Scrocchiarella (AB Mauri) protagonista a Host
Intervista esclusiva con Francesca Minutola, Marketing Manager di AB Mauri
In un mondo della ristorazione sempre più esperienziale, dove il cliente cerca autenticità, storie e identità, la narrazione culinaria diventa un ingrediente fondamentale. AB Mauri ha così deciso di portare a Host 2025, alla fiera di Milano, l’arte dell’innovazione nel mondo bakery, rappresentata da Scrocchiarella, il prodotto simbolo del gruppo "adatto a tutti i momenti e i segmenti dell'Horeca", come spiega in questa intervista Francesca Minutola, marketing manager di AB Mauri.
Guarda il video:
EFA News - European Food Agency
