Buyfood Toscana, la Regione fa sistema

La Toscana dell’agroalimentare si conferma la locomotiva italiana nella produzione agricola e nella DOP economy e nel biologico in particolare. La conferma viene dallo studio Ismea presentato dal direttore Fabio del Bravo a Buyfood Toscana 2025 a Firenze (vedi articolo EFA News). L'evento, destinato a buyer di tutto il mondo, ha avuto notevole successo, confermando l'enorme attenzione per le eccellenze toscane.

Guarda il video:



