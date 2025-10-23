It does not receive public funding
Buyfood Toscana, la Regione fa sistema

Intervista con Fabio del Bravo, Direttore filiere e analisi di mercato Ismea

La Toscana dell’agroalimentare si conferma la locomotiva italiana nella produzione agricola e nella DOP economy e nel biologico in particolare. La conferma viene dallo studio Ismea presentato dal direttore Fabio del Bravo a Buyfood Toscana 2025 a Firenze (vedi articolo EFA News). L'evento, destinato a buyer di tutto il mondo, ha avuto notevole successo, confermando l'enorme attenzione per le eccellenze toscane.

Guarda il video:


