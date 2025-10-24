Callipo punta sulla tradizione calabrese

Callipo amplia la propria linea di pasta artigianale premium “Dalla Nostra Terra” con due referenze che raccontano l’anima più autentica della Calabria: Fileja e Struncatura, formati tipici del territorio calabrese che, da piatti popolari, sono ormai diventati protagonisti nelle cucine di tutta Italia e non solo.

Il grande pubblico conosce lo storico brand calabrese soprattutto per il tonno, ma è dal 2016 che Callipo ha lanciato il brand Dalla Nostra Terra per valorizzare e far conoscere alcune specialità tipiche della Calabria: confetture, composte, miele, peperoncini ripieni, olio extravergine d’oliva, taralli, pasta e per finire la ‘Nduja di Spilinga, prodotto di eccellenza della Calabria.

Tornando alle novità della pasta tradizionale, la Fileja è una delle ricette più antiche della tradizione vibonese: realizzata con semola di grano duro e acqua, prende il nome dal ferretto utilizzato per arrotolare la pasta, creando i caratteristici “maccheroni al ferro”. Un prodotto genuino dal formato rustico, da esaltare con sughi corposi e intensi.

La Struncatura, invece, è un piatto che affonda le sue radici nella storia popolare della Piana di Gioia Tauro. Un tempo “pasta di recupero” ottenuta dagli scarti della molitura, era considerata un prodotto illegale e venduta di contrabbando. Oggi, reinterpretata in chiave moderna, è una specialità realizzata con semola integrale di grano duro trafilata al bronzo ed essiccata lentamente per garantire porosità e un’ottima tenuta in cottura. La pasta, dalla consistenza ruvida, si sposa bene con condimenti dal sapore deciso.

La nuova pasta Callipo è disponibile in confezioni da 500gr su shop.callipo.com e negli Store Callipo 1913 di Milano, Roma, Cosenza e Reggio Calabria, oltre che su shop.callipo.com. È inoltre possibile degustarla presso il Ristorante Antica Crissa del Popilia Country Resort, struttura del Gruppo Callipo.

Con questo lancio, Callipo conferma il proprio impegno nella valorizzazione delle ricette tipiche calabresi, preservando la memoria delle tradizioni e trasformandole in eccellenze gastronomiche di qualità premium.