La Settimana di EFA News

Anche col freddo serve corretta idratazione. Con l’arrivo della stagione fredda il nostro organismo si trova a fronteggiare nuove sfide come calo delle temperature e variazioni di umidità. Fattori che, come sottolinea Alessandro Zanasi dell’Osservatorio Sanpellegrino, aumentano il fabbisogno di idratazione.

Host, tutto il mondo dell'ospitalità. Si è svolto a Fiera Milano "Host" l'appuntamento internazionale dedicato al mondo dell’ospitalità. Tra i protagonisti Fipe, con diversi dibattiti organizzati, e Scrocchiarella di AB Mauri, con vari show cooking molto apprezzati.

Buyfood Toscana, record di compratori. Si è svolta a Firenze la 7a edizione di BuyFood Toscana, vetrina internazionale di prodotti made in Tuscany organizzata da PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana. Tra produttori di eccellenze e buyer provenienti da 22 Paesi concluse oltre 650 trattative in soli due giorni.

Grana Padano protagonista a Forme 2025. Il Consorzio di Tutela del Grana Padano è lo sponsor ufficiale della rassegna "Forme" in programma a Bergamo. L'edizione presenta quest'anno 2 nuovi eventi: "Cheese Park" delle Città Creative Unesco per la gastronomia e "Forme special edition", dedicata ai formaggi dei territori alpini.

La pasta simbolo dell'italianità nel mondo. L’Italia mantiene la leadership mondiale della pasta. L'alimento non conosce crisi: l'unica minaccia è rappresentata dai dazi americani e dalla politica anti-dumping degli Usa. Se n'è parlato al World Pasta Day, alla presenza di Paolo Barilla, presidente di Unione Italiana Food.

San Benedetto acquisisce stabilimento in Sardegna. San Benedettoha rilevato e riattivato lo stabilimento di imbottigliamento delle fonti Sandalia e Giara di Villasor, in provincia di Cagliari. L’operazione segna la rinascita di un importante presidio industriale rimasto inattivo per circa due anni.

Chef Express: Esg alla base delle strategie aziendali. Chef Express ha pubblicato il Bilancio di Sostenibilità 2024. La società di ristorazione del Gruppo Cremonini ha confermato il proprio impegno sui temi Esg illustrando le principali iniziative e le buone pratiche adottate in ambito ambientale, sociale ed economico.

Fiere Parma-Italmopa: accordo per il comparto molitorio. Italmopa e Fiere di Parma hanno siglato un accordo di collaborazione in vista delle prossime edizioni di Tuttofood e Cibus. Con l'intesa, le due organizzazioni si propongono di offrire ai visitatori la possibilità di scoprire o di conoscere più da vicino il settore molitorio italiano, leader in Europa.

