Caffitaly punta a 200 milioni di fatturato
Intervista esclusiva con l'ad Andrea Zocchi
Caffitaly torna protagonista a Host Milano. Nata nel 2004 a Gaggio Montano in provincia di Bologna, l’azienda specializzata in capsule e macchine per il caffè ha saputo rapidamente distinguersi grazie al suo sistema unico creato per portare in tazza una qualità superiore di caffè e bevande calde.
Negli anni Caffitaly ha conquistato migliaia di italiani e si è affermata in oltre 70 paesi nel mondo.
Il ceo Andrea Zocchi ha anticipato a Efanews il nuovo piano industriale che guiderà la crescita.
Guarda il video:
