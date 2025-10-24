Caffitaly punta a 200 milioni di fatturato

Caffitaly torna protagonista a Host Milano. Nata nel 2004 a Gaggio Montano in provincia di Bologna, l’azienda specializzata in capsule e macchine per il caffè ha saputo rapidamente distinguersi grazie al suo sistema unico creato per portare in tazza una qualità superiore di caffè e bevande calde.

Negli anni Caffitaly ha conquistato migliaia di italiani e si è affermata in oltre 70 paesi nel mondo.

Il ceo Andrea Zocchi ha anticipato a Efanews il nuovo piano industriale che guiderà la crescita.

Guarda il video:



