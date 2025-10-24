Host, aumentati i visitatori internazionali
Appuntamento per la 45a edizione a Fiera Milano il 26 ottobre 2027
Si è conclusa la 44ª edizione di Host Milano, il salone internazionale leader dell’ospitalità professionale, organizzato da Fiera Milano.
Cinque giorni di incontri, contenuti e innovazione hanno confermato Host come la piattaforma mondiale di riferimento per il settore horeca e il fuoricasa.
Protagonisti oltre 2.000 espositori e 700 buyer internazionali, con un’importante crescita di visitatori da Europa, Stati Uniti, Emirati e Sud America.
Al centro, sostenibilità, design e intelligenza artificiale, insieme a una forte spinta verso l’internazionalizzazione.
L’appuntamento con la prossima edizione è a Fiera Milano dal 22 al 26 ottobre 2027.
Guarda il video:
fli - 54726
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency