Host, aumentati i visitatori internazionali

Si è conclusa la 44ª edizione di Host Milano, il salone internazionale leader dell’ospitalità professionale, organizzato da Fiera Milano.

Cinque giorni di incontri, contenuti e innovazione hanno confermato Host come la piattaforma mondiale di riferimento per il settore horeca e il fuoricasa.

Protagonisti oltre 2.000 espositori e 700 buyer internazionali, con un’importante crescita di visitatori da Europa, Stati Uniti, Emirati e Sud America.

Al centro, sostenibilità, design e intelligenza artificiale, insieme a una forte spinta verso l’internazionalizzazione.

L’appuntamento con la prossima edizione è a Fiera Milano dal 22 al 26 ottobre 2027.

Guarda il video:



