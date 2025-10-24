Pasta, il ministro Lollobrigida al lavoro per evitare il "grave danno"

“Lavoriamo per evitare questo danno grave alle nostre imprese di trasformazione che producono pasta di grande qualità, che occupa una parte peraltro marginale del mercato americano, anche se importante molto importante per noi”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida a margine dell’evento ‘Il futuro della Fattoria Italia tra innovazione e sostenibilità’ organizzato da Coldiretti in apertura della 97a Fiera Agricola Zootecnica Italiana di Montichiari (Brescia).

“Da una parte -spiega il ministro- incontreremo il 31 il Commissario europeo al commercio con le rappresentanze del mondo produttivo, staremo lì anche con il presidente Prandini, con i rappresentanti delle associazioni agricole, con quelle del mondo della nostra filiera per arrivare a garantirci anche il sostegno europeo nella dialettica, anche per quanto riguarda questa parte di tariffe aggiuntive. E poi continueremo a lavorare per convincere gli Stati Uniti che tra nazioni democratiche, che devono garantire prosperità ai mercati anche per garantire fiducia nelle istituzioni che rappresentano il nostro modello di civiltà, i dazi devono essere eliminati perché non hanno senso. Peraltro non hanno senso soprattutto in Agrifood, perché i nostri prodotti per la maggior parte non sono certamente replicabili negli Stati Uniti e quindi sono un aggravio dei costi e anche un danno per i consumatori americani”.



