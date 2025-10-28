La transizione digitale nella ristorazione

Interviste con Leopoldo Angelini, ceo e co-founder di Menumal, e Stefano Bruseghini, amministratore delegato di Voicierge.

La transizione digitale sta diventando realtà nei pubblici esercizi: secondo Fipe-Confcommercio, l’87% di bar e ristoranti ha adottato una qualche soluzione digitale all’interno dei propri locali. Rete wi-fi aperta, punti cassa smart, Pos di ultima generazione, palmari per le comande, sistemi di prenotazione online sono alcuni esempi delle tecnologie che stanno trovando sempre più applicazione nel settore.

Durante il ciclo di incontri organizzati presso Host Milano 2025, la federazione ha presentato due realtà innovative per il settore, Voicierge e Menumal.

La digitalizzazione sta contribuendo a ristrutturare i processi interni a bar e ristoranti, migliorando la gestione operativa dell’attività, ma anche la relazione con il cliente, come spiega Leopoldo Angelini, ceo e co-founder di Menumal, start up che raggiunge già 800 ristoranti, tra cui anche alcuni stellati.

Nel servizio anche l'intervista con Stefano Bruseghini, amministratore delegato di Voicierge.

Guarda il video:



