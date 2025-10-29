It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Caffè: un mondo dove tutto sta cambiando

Interviste con Alessandro Ravecca (La Bottega del caffè) e Massimo Roncoroni (Lino's Coffee)

Beyond the Cup è il progetto che M25 Consulting ha portato a Host Milano 2025 per discutere, attraverso un ciclo di talk, dell'universo caffè. Il progetto va oltre la semplice bevanda per esplorare le innovazioni tecnologiche, le nuove tendenze, la sostenibilità e l'evoluzione culturale del settore del caffè, mostrando come questo diventi un vero e proprio ecosistema economico e tecnologico che trasforma l'ospitalità. 

A margine del talk "Cavalcare l'onda delle catene: come il caffè ne trae vantaggio" abbiamo sentito i pareri e le strategie di Alessandro Ravecca, presidente de La Bottega del Caffè,  e di Massimo Roncoroni, coo di Lino's Coffee.

Guarda il video:

