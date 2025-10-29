Caffè: un mondo dove tutto sta cambiando
Interviste con Alessandro Ravecca (La Bottega del caffè) e Massimo Roncoroni (Lino's Coffee)
Beyond the Cup è il progetto che M25 Consulting ha portato a Host Milano 2025 per discutere, attraverso un ciclo di talk, dell'universo caffè. Il progetto va oltre la semplice bevanda per esplorare le innovazioni tecnologiche, le nuove tendenze, la sostenibilità e l'evoluzione culturale del settore del caffè, mostrando come questo diventi un vero e proprio ecosistema economico e tecnologico che trasforma l'ospitalità.
A margine del talk "Cavalcare l'onda delle catene: come il caffè ne trae vantaggio" abbiamo sentito i pareri e le strategie di Alessandro Ravecca, presidente de La Bottega del Caffè, e di Massimo Roncoroni, coo di Lino's Coffee.
Guarda il video:
fli - 54844
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency