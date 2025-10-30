Cibus Tec Forum, ritorno alle origini

I commenti anche di Fabio Bettio, direttore di Cibus Tec Forum e Labotec.

Si è concluso con successo alle Fiere di Parma Cibus Tec Forum 2025, l’evento organizzato da Koeln Parma Exhibitions (Kpe), joint venture tra Koelmesse e Fiere Parma, e dedicato all’innovazione del settore agroalimentare. In soli due giorni, l’appuntamento ha concentrato il meglio dell’innovazione tecnologica del comparto, con un focus su sostenibilità, ricerca e sicurezza degli approvvigionamenti. L'evento è stato affiancato da Labotec, la nuova manifestazione dedicata ai laboratori e all'analisi, capace di riunire in soli due giorni la scoperta delle soluzioni più innovative e delle tendenze più influenti.

Non un semplice evento fieristico, ma un palcoscenico unico dove scoprire, confrontarsi e anticipare le visioni del futuro del food e del foodtech.

Durante l'evento sono stati celebrati i 40 anni di Cibus, che è nato proprio da una evoluzione della prima formula di Cibus Tec, come ricorda l'ad di Fiere di Parma Antonio Cellie.

Nel servizio, anche le interviste con Franco Mosconi, presidente di Fiere di Parma, e Fabio Bettio, direttore di Cibus Tec Forum e Labotec.

Guarda il video:



