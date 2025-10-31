Fattoria Latte Sano: alla scoperta dello stabilimento di Rieti

La Fattoria Latte Sano è un'azienda romana con 75 anni di storia. Da 50 anni ha anche un presidio importante a Rieti, con uno stabilimento che, oltre ad essere un caso di eccellenza italiana, è anche un esempio virtuoso e unico dell’intera regione, con una produzione completamente "in house", dalla raccolta del latte, che proviene interamente dalle piccole aziende del territorio dell’Alto Lazio, alla trasformazione, al confezionamento e alla distribuzione del latte e dei latticini, ricotte caciotte , mozzarelle fiordilatte, bocconcini, paste filate e mozzarelle destinate alla ristorazione fuori casa, in particolare le pizzerie.

Ed è proprio qui, nello stabilimento della centrale del latte di Rieti (C.La.R ) dagli anni settanta entrato a far parte del gruppo, che si producono tutti i prodotti caseari di Fattoria Latte Sano, terzo player del latte fresco in Italia e primo in assoluto nel Lazio.

Tra i prodotti, dal 2005 Latte Sano - una delle prime aziende in assoluto - ha aderito anche al disciplinare dei Prodotti Agricoli Tradizionali laziali (PAT).

“Con l’ingresso nel gruppo della Centrale del Latte di Rieti una cinquantina di anni fa , abbiamo voluto completare la nostra offerta, integrandola con una gamma di prodotti caseari che il mercato richiedeva”, spiega Marco Lorenzoni, presidente di Fattoria Latte Sano. “L’azienda reatina può essere considerata oggi un autentico simbolo della nostra filosofia “produttività a km di prossimità” e rappresenta, per la provincia, un modello di economia circolare virtuosa: acquisendo la materia prima da produttori locali, trasformandola nel proprio stabilimento, offrendo quindi lavoro a personale del posto e commercializzando le proprie produzioni in ambito regionale, il valore generato da tale attività, permane all’interno del territorio che lo genera”.

"La struttura produttiva ci permette la customizzazione di alcuni prodotti”, come spiega Simone Aiuti, vice direttore generale di Fattoria Latte Sano. "Cioè creare formaggi ad hoc per tipologie e pezzature per le varie esigenze di pizzaioli e addetti ai lavori, tutto ciò sempre mantenendo gli stessi metodi di lavorazione tradizionali utilizzando solo latte fresco del territorio pastorizzato, fermenti, caglio e sale. L’attenzione di Fattoria Latte Sano per le materie prime è un must fondamentale”, conclude Aiuti.

Guarda il video:



