La Settimana di EFA News

Beer&Food Attraction punta sulla Mixology. Fiera di Rimini prepara Beer&Food Attraction, l’appuntamento dedicato a beverage e bar industry. La nuova edizione dal 15 al 17 febbraio 2026 cresce con Mixology Attraction per valorizzare le community del fuori casa.

Fondazione Birra Moretti compie 10 anni. “La birra oggi in Italia non è solo una bevanda, ma un simbolo di socialità e di convivialità". Così Alfredo Pratolongo, presidente di Fondazione Birra Moretti al dibattito promosso in occasione del 10° anniversario dell'ente.

Avicoltura in espansione. Cresce l’avicoltura italiana: nel 2024 la filiera delle carni bianche ha aumentato la produzione de 3,6% in volume mentre i consumi sono aumentati del 3,7%, raggiungendo il valore più alto dell’ultimo decennio. È quanto emerso dall'assemblea nazionale di Unaitalia, l’associazione nazionale del settore avicolo italiano.

Cibus: in un libro l'industria alimentare italiana. Cibus, la piattaforma di riferimento per l’intero sistema agroalimentare nazionale, compie 40 anni. Per celebrarli Fiere di Parma ha pubblicato un libro celebrativo.

Granarolo, colpo Oltremanica. Granarolo ha acquisito il 100% di West Horsley Dairy azienda inglese di distribuzione di prodotti lattiero-caseari. L'obiettivo dell'operazione è consolidare la presenza nel Regno Unito, in particolare a Londra raggiungendo clienti strategici.

Taste of Italy 2 (Dea Capital) conquista Fine Foods. Taste of Italy 2, fondo di private equity specializzato in agroalimentare e gestito da DeA Capital Alternative Funds SGR, ha acquisito da Europe Capital Partners VII la maggioranza di Fine Food Group, protagonista italiano nella distribuzione di prodotti per la ristorazione di alta qualità Tex-Mex, American e Fusion.

Marr, nuova piattaforma logistica a Roma. È stata inaugurata la nuova piattaforma centrale Marr di Castelnuovo di Porto (Roma), destinata al servizio dell’area del Centro-Sud. La struttura da 30mila metri quadri di superficie coperta è la più ampia del network distributivo della società del gruppo Cremonini.

Cibus Tec Forum 2025: oltre 200 espositori e brand. Si è svolto a Fiere di Parma, Cibus Tec Forum 2025, l’evento dedicato all’innovazione del settore agroalimentare. Alla fiera hanno partecipato 200 espositori e brand di cui il 25% dall’estero.

Despar Italia: crescita superiore a media settore. Il Press Day 2025 di Despar Italia ha festeggiato il 65° compleanno del marchio. All’incontro hanno partecipato i vertici della società guidati dal presidente Fabrizio Colombo che ha confermato come il brand punti a chiudere il 2025 con un fatturato in crescita del 3%.

