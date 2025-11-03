Fondazione Birra Moretti: 10 anni all'insegna del successo

92 miliardi di euro di ricchezza generata e 24mila nuovi posti di lavoro in 10 anni. La filiera italiana della birra è questo e molto altro. Il tema è stato ampiamente trattato nel corso di un dibattito ospitato al Senato, in occasione del decennale della nascita della Fondazione Birra Moretti (leggi notizia EFA News).

A margine dell'evento, abbiamo raccolto i commenti dei relatori: Alfredo Pratolongo, presidente di Fondazione Birra Moretti; Alessandro Marangoni, amministratore delegato di Althesys; Pier Paolo Merlin, direttore generale di Fondazione Birra Moretti; Giorgio Salvitti (Fdi), senatore e consigliere politico del Masaf.

Guarda il video: