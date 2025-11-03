Despar celebra 65 anni in Italia
Intervista esclusiva col Presidente, Fabrizio Colombo
Il 65° compleanno di Despar in Italia è stato il protagonista del Press Day 2025 di Despar Italia, la società consortile che riunisce sotto il marchio Despar sei aziende della distribuzione e negozianti affiliati (vedi articolo di EFA News).
È stata l’occasione per fare il punto sui risultati ottenuti e sulle strategie di sviluppo di Despar, raccontare la centralità che il prodotto a marchio riveste per l’Insegna, presentare i progetti di responsabilità sociale e svelare le novità relative al prodotto a marchio.
Ai microfoni di EFA News Fabrizio Colombo, presidente Despar Italia.
Guarda il video:
