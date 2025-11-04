Cibus Tec Forum: i protagonisti

L’industria alimentare italiana, pur in un contesto complesso di aumento dei costi e incertezza dei consumi, continua a dimostrare resilienza e capacità di adattamento: è quanto emerso nel corso del convegno inaugurale di Cibus Tec Forum 2025, l’evento svoltosi alle Fiere di Parma il 28 e 29 ottobre 2025, organizzato da Koeln Parma Exhibitions, joint venture tra Koelmesse e Fiere Parma, e dedicato all’innovazione del settore agroalimentare.

Ai microfoni di EFA News alcuni dei protagonisti: Thomas Rosolia, Presidente Koeln Parma Exhibition, Nicola Levoni (Vicepresidente di Assica), e Alberto Figna (Presidente e Ceo Agugiaro & Figna Molini, e direttore Alma).

Guarda il video:



