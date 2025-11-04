Pasta, Italia numero uno per export in Germania

Nuovo record per l'mport di pasta in Germania. Secondo quanto comunicato dall'Ufficio federale di statistica (Destatis) nel 2024 la Germania ha importato dall'estero quasi 469.700 tonnellate di pasta per un valore di quasi 646,6 milioni di euro.

Grande performance per l'Italia visto che quasi 404.100 tonnellate, pari all'86% della pasta importata in tirritorio tedesco, provenivano dal nostro Paese. Seguono a grande distanza l'Austria con quasi 16.800 tonnellate, pari al 3,6% di tutte le importazioni di pasta, e la Turchia con quasi 7.200 tonnellate, pari all'1,5%.

Sempre secondo l'Ufficio di statistica, nel 2024 è stato importato complessivamente il 9,1% in più di pasta rispetto all'anno precedente: nel 2023, infatti, l'import complessivo era stati pari a 430.600 tonnellate. In dieci anni il volume delle importazioni è aumentato del 25,9%, visto che nel 2014 l'import ammontava a 372.900 tonnellate.

Le importazioni sono state sempre nettamente superiori alle esportazioni: nel 2024 la Germania ha esportato 108 200 tonnellate di pasta per un valore di 168,5 milioni di euro. Rispetto al 2023, le esportazioni di pasta sono aumentate del 12,6%: in dieci anni il volume delle esportazioni è più che raddoppiato (+133,6%).

Nel 2024, i principali acquirenti di pasta dalla Germania sono stati la Francia con il 23,2% delle esportazioni il Regno Unito con il 20,1% e la Polonia con il 9,1%.









Fonte notizia: Ufficio federale di statistica (Destatis)





Ricerca news

Crea il tuo notiziario

Italian Trade Agency

AGENZIA ICE

00144 Roma, via Liszt 21

Partita IVA: 12020391004

Centralino 06-59921





Certificazione di qualità RINA

logo PagoPa

Agenzia

Chi siamo

Lavora con noi

Amministrazione trasparente

Atti di notifica

Whistleblowing

Contatti

In primo piano

Promozione del Made in Italy

Portali settoriali

Statistiche, studi e biblioteca

Formazione per l'export

Iniziative export imprese Sud Italia

Agevolazioni per le imprese

AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ALL’ALBO DEI FORNITORI DI BENI E DI SERVIZI DELL’ICE-AGENZIA

Info

Copyright

Note legali

Privacy

Accessibilità

Cookie policy

Social Media Policy

Feed RSS

Seguici su





Twitter Linkedin Instagram Youtube

Newsletter

Iscriviti alla nostra newsletter:

Resta aggiornato su novità, offerte e contenuti esclusivi.

(obbligatorio)

Inserisci la tua mail





Privacy

(obbligatorio)

Accetto

Return to the top