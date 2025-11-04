Pasta, Italia numero uno per export in Germania
Quasi 470 mila tonnellate nel 2024: l'86% arriva dal nostro Paese
Nuovo record per l'mport di pasta in Germania. Secondo quanto comunicato dall'Ufficio federale di statistica (Destatis) nel 2024 la Germania ha importato dall'estero quasi 469.700 tonnellate di pasta per un valore di quasi 646,6 milioni di euro.
Grande performance per l'Italia visto che quasi 404.100 tonnellate, pari all'86% della pasta importata in tirritorio tedesco, provenivano dal nostro Paese. Seguono a grande distanza l'Austria con quasi 16.800 tonnellate, pari al 3,6% di tutte le importazioni di pasta, e la Turchia con quasi 7.200 tonnellate, pari all'1,5%.
Sempre secondo l'Ufficio di statistica, nel 2024 è stato importato complessivamente il 9,1% in più di pasta rispetto all'anno precedente: nel 2023, infatti, l'import complessivo era stati pari a 430.600 tonnellate. In dieci anni il volume delle importazioni è aumentato del 25,9%, visto che nel 2014 l'import ammontava a 372.900 tonnellate.
Le importazioni sono state sempre nettamente superiori alle esportazioni: nel 2024 la Germania ha esportato 108 200 tonnellate di pasta per un valore di 168,5 milioni di euro. Rispetto al 2023, le esportazioni di pasta sono aumentate del 12,6%: in dieci anni il volume delle esportazioni è più che raddoppiato (+133,6%).
Nel 2024, i principali acquirenti di pasta dalla Germania sono stati la Francia con il 23,2% delle esportazioni il Regno Unito con il 20,1% e la Polonia con il 9,1%.
Fonte notizia: Ufficio federale di statistica (Destatis)
