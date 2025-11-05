Ad Apollo va di traverso la pizza di Papa John's

Apollo Global, società statunitense di investimento private equity con sede a New York, avrebbe ritirato la sua offerta di acquisizione della catena di pizzerie Papa John's. L'operazione era prevista al prezzo di 64 dollari per azione, er un valore complessivo di circa 2,1 miliardi di dollari. Secondo fonti vicine al dossier, il ritiro dell'offerta deciso la scorsa settimana avrebbe come motivazione il fatto che i consumatori stanno riducendo le spese e il settore della ristorazione veloce inizia a vacillare.



La decisione, che potrebbe anche non essere definitiva, ha comunque fatto male al titolo della catena di pizzerie che ieri ha lasciato sul tappeto in Borsa un pesantissimo 20,7% attribuendo alla catena di pizzerie una capitalizzazione di mercato di circa 1,27 miliardi di dollari. Oggi il titolo mostra un recupero del 3,7% probabilmente sulla scorta di u certo ottimismo proveniente da alcuni investitori di private equity che, pare, siano ancora interessati all'acquisto della catena di pizzerie, anche se non ritengono che valga 64 dollari per azione, dato il calo della domanda dei consumatori di fast-casual food.

Fondata nel 1984, Papa John's ha sede ad Atlanta, in Georgia, e a Louisville, nel Kentucky. Conta quasi 6.000 ristoranti in circa 50 paesi e territori. Alcuni analisti continuano a essere scettici riguardo al piano di risanamento annunciato dalla società all'inizio di agosto.

Nell'ultimo mese gli analisti di Wall Street hanno rivisto al ribasso le loro stime sull'utile per azione dell'1,77%. Gli esperti prevedono che la catena di pizzerie registrerà un utile di 40 centesimi per azione, con un calo del 7% su base annua, e un fatturato di 525,88 milioni di dollari, in aumento del 3,8% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Nel secondo trimestre conclusosi il 29 giugno, le vendite dell'azienda sono aumentate del 4% su base annua, raggiungendo i 529,2 milioni di dollari, mentre i profitti sono scesi di quasi il 23%, attestandosi a 9,7 milioni di dollari.