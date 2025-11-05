Do you want to access to this and other private contents?
Yum Brands vuole "papparsi" Pizza Hut?
La società di Louisville ha annunciato l'avvio di una "revisione formale" delle opzioni strategiche per il marchio di pizzerie
Yum! Brands, azienda di Louisville in Kentucky leader a livello mondiale della ristorazione rapida in termini di numero di ristoranti con oltre 62.000 locali in più di 155 paesi, ha annunciato l'avvio di una revisione formale delle opzioni strategiche per il marchio Pizza Hut. L'obiettivo, spiega il comunicato ufficiale, è quello di consentire a Pizza Hut di raggiungere il suo pieno potenziale a v...
