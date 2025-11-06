Ar.pa Lieviti: ricavi in crescita nei primi 9 mesi 2025

Continua a lievitare il fatturato di Ar.pa; l’azienda bolognese annuncia di aver raggiunto nei primi nove mesi del 2025 risultati decisamente positivi, registrando una crescita dei ricavi del 12% rispetto allo stesso periodo del 2024. Al 30 settembre 2025, i ricavi complessivi ammontano a 4,4 milioni di euro, in crescita del 12% rispetto ai primi nove mesi del 2024. I costi totali si sono attestati a 3,7 milioni di euro, consentendo di generare un utile civilistico di 714 mila euro, che equivale a un margine operativo netto del 16,2% sul fatturato. A trainare lo sviluppo economico di Ar.pa, il consolidamento della presenza su tutti i canali di vendita: horeca, trade, canale professionale ed e-commerce.

"La crescita a doppia cifra che stiamo registrando è il risultato di una strategia chiara e di un team che crede profondamente nei valori dell'azienda", commenta Carla Gherardi, presidente di Ar.pa Lieviti (foto). "Questi numeri confermano la solidità del modello di business che abbiamo adottato, che ha generato buone performance in tutti i canali dove siamo presenti, dall'horeca al professionale, dall'e-commerce ad alcune catene della Gdo. Guardiamo con fiducia alla chiusura dell'anno e ai progetti di sviluppo futuri".