Economia circolare: la sansa diventa risorsa energetica

Intervista con Sabina Mitic, responsabile marketing BTS Biogas.

BTS Biogas ha depositato la domanda di brevetto per un sistema che permette di ottenere biogas utilizzando esclusivamente la sansa di olive, un residuo che rimane dopo il processo di estrazione dell’olio. La soluzione, denominata PhenolTech, è stata sviluppata a partire da un caso concreto, che ha portato alla realizzazione del primo impianto in Europa alimentato al 100% con la sansa con sede ad Andria.

Grazie a questo sistema, l’impianto trasforma uno scarto in risorsa per produrre energia rinnovabile e fertilizzante organico (economia circolare): ci spiega tutto Sabina Mitic, responsabile marketing BTS Biogas, che abbiamo incontrato a Ecomondo alla fiera di Rimini, dove BTS è stata protagonista con un importante stand.

Guarda il video: