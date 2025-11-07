La Settimana di EFA News

Ecomondo: 28° edizione con 1700 espositori. 1.700 espositori, il 18% esteri e 380 buyer da 66 Paesi. Sono i numeri principali della 28ª edizione di Ecomondo, evento internazionale per la green, blue and circular economy. L'evento è stato organizzato da Italian Exhibition Group alla Fiera di Rimini.

Beretta, nuovo polo della bresaola. Fratelli Beretta ha creato BFood delle Valli, nuovo polo produttivo della bresaola che riunisce due imprese storiche come Del Zoppo e Panzeri. Oltre 100 milioni di euro di fatturato e due stabilimenti con 13 linee produttive sono gli atout di questo simbolo di qualità e cultura gastronomica delle valli alpine.

Tetra Pak, 60 anni in Italia. Tetra Pak celebra 60 anni in Italia dalla sua sede di Rubiera, in provincia di Reggio Emilia. Il titolo scelto per la ricorrenza, “60 anni di futuro”, esprime la visione dell’azienda che oggi conta 1.700 collaboratori e 5 sedi: anticipare le trasformazioni del settore agroalimentare.

Intelligenza artificiale per la memoria d'impresa. Nel cuore di Parma si è svolto il seminario di Museimpresa, organizzato in collaborazione con Barilla. Oltre 150 musei e archivi d’impresa si sono interrogati su come l’intelligenza artificiale possa diventare alleata nella valorizzazione del patrimonio industriale.

Heineken fa un regalo ai fan della Formula 1. Heineken celebra l'espansione della sua partnership decennale con F1 con il lancio del primo abbonamento stagionale al mondo per questo sport. A San Paolo Heineken ha annunciato la nuove Title Partnership per le gare in Brasile, Madrid e Silverstone, e estensioni per Cina e Las Vegas.

Inalca: allevamenti e cambiamento climatico. Inalca, specializzata in carni bovine, salumi e prodotti alimentari, è stata protagonista a Ecomondo alla Fiera di Rimini al convegno su “Allevamenti e cambiamenti climatici”. L'azienda del gruppo Cremonini è impegnata nel ridurre l’impatto ambientale della zootecnia, tutelandone il valore alimentare, economico e sociale.

Despar celebra 65 anni in Italia. Ha compiuto 65 in Italia Despar, la società consortile che riunisce sei aziende della distribuzione e negozianti affiliati. L'evento al centro del Press Day Despar è stato occasione per fare il punto sui risultati ottenuti e sulle strategie di sviluppo del brand.

BF Agroindustriale vende il cous cous. PM&Partners SGR ha firmato un accordo vincolante per acquisire la maggioranza di BIA, l'operatore europeo, attualmente di proprietà di BF Agroindustriale, specializzato nella produzione e commercializzazione di cous cous. L’acquisizione sarà effettuata in partnership con Armònia SGR.

