Ecomondo 2025, edizione da record

L'edizione 2025 di Ecomondo, alla fiera di Rimini, è stata quella più partecipata di sempre, con 30 padiglioni occupati e un accresciuto respiro internazionale, con la presenza di più di 1700 brand espositori, il 18% dei quali provenienti dall'estero, 380 hosted buyer da 66 Paesi, oltre 30 delegazioni ufficiali e 90 associazioni internazionali di settore coinvolte, in sinergia con l'Agenzia Ice e il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Lo sottolinea soddisfatto il presidente di Italian Exhibition Group, Maurizio Ermeti, che conferma anche un ampliamento della superficie espositiva a servizio dei vari eventi fieristici, tra cui lo storico Sigep.

A margine dell'inaugurazione, abbiamo intervistato anche l'On. Angelo Bonelli di Avs.

Guarda il video:



