Memoria d'impresa: opportunità dall'AI

Il seminario annuale di Museimpresa, l'associazione che riunisce oltre 150 musei e archivi d’impresa da tutta Italia, si è tenuto quest'anno a Parma il 5 e 6 novembre, col supporto di Barilla (vedi articolo di EFA News). Nella splendida cornice del Teatro Regio si è tenuta la sessione plenaria, centrata sull’ intelligenza artificiale.

Uno strumento che entra nel mondo della cultura d’impresa non come semplice tecnologia, ma come supporto capace di scrivere un miglior racconto della memoria industriale italiana.

Per l'occasione EFA News ha intervistato Lucia Nardi, Vice Presidente di Museimpresa e Responsabile dell'Archivio storico dell'Eni, e Antonio Calabrò, Presidente di Museimpresa.

