Macfrut. Bruno Mazzetti coordinatore comitato scientifico

Prendono corpo il Comitato Tecnico Scientifico di esperti e il Comitato Macfrut composto da stakeholder e imprenditori del settore: “conoscenza” e “business”, da sempre i due cardini di Macfrut, avranno due Comitati composti da esperti e imprenditori della filiera in dialogo con il Consiglio di amministrazione di Cesena Fiera che dovrà delineare le strategie della vetrina italiana dell’ortofrutta nel mondo.

Accelera così il percorso collegiale verso la fiera della filiera internazionale dell’ortofrutta, in programma al Rimini Expo Centre dal 21 al 23 aprile 2025.

Resi pubblici i primi nomi del Comitato Tecnico Scientifico che si occuperà degli aspetti della “conoscenza” (Knowledge) per comprendere a Macfrut presente e futuro del settore. A coordinarlo sarà Bruno Mezzetti, dell’Università Politecnica delle Marche, che da tempo collabora con la fiera, come avvenuto in occasione dell’ultima edizione del Simposio Mondiale delle Biotecnologie applicate all’orticoltura (ISHS).

Mezzetti sarà affiancato da Antonio Ferrante dell’Università di Milano, Stefano Giovanni La Malfa dell’Università di Catania, Alessandra Bordoni e Pietro Rocculi dell’Università di Bologna, Stefano Predieri ricercatore del CNR, Valtiero Mazzotti, Stefano Boncompagni direttore del Servizio Fitosanitario della Regione Emilia-Romagna, Biagio Di Terlizzi direttore dell’Università di Bari, Lukas Bertschinger dell’Istituto della Società Orticola Internazionale (Svizzera), Maria Chiara Zaganelli direttrice generale di Crea, Giancarlo Colelli Università di Foggia.