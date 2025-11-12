Fipe-Confcommercio: il valore dell'impresa non è solo economico

Il valore sociale delle imprese è stato il tema al centro dell'assemblea pubblica della Fipe, tenutasi presso la sede di Confcommercio, in occasione degli 80° anni della federazione (leggi notizia EFA News). Un excursus tra storia e attualità dell'economia italiana, che ha visto l'introduzione del presidente di Confcommercio Carlo Sangalli e la lectio magistralis di Giuliano Amato, presidente emerito della Corte Costituzionale.

A margine dell'evento EFA News ha raccolto i commenti di Lino Enrico Stoppani, Aldo Cursano e Matteo Musacci, rispettivamente presidente, vicepresidente vicario nazionale e presidente dei giovani imprenditori di Fipe Confcommercio.

Guarda il video: