Clessidra compra i prodotti da forno Laurieri

Clessidra Private Equity SGR, la società di Private Equity parte del Gruppo Clessidra, uno dei principali operatori di investimenti alternativi in Italia, annuncia il primo investimento del fondo Clessidra Capital Partners Green Harvest, con l’acquisizione del 70% del capitale di Laurieri S.r.l., eccellenza italiana nella produzione di prodotti da forno dolci e salati. La famiglia Laurieri mantiene una partecipazione del 30%, reinvestendo al fianco di Clessidra per sostenere la nuova fase di sviluppo della società.

L’operazione è stata finanziata da un pool di banche composto da Banco BPM Spa, Banca Ifis Spa (che ha agito anche in qualità di Banca Agente), Cassa Centrale Banca-Credito Cooperativo Italiano S.p.A. e Banca dell’Alta Murgia Credito Cooperativo Soc. Coop.

Fondata a Matera nel 1976, Laurieri è riconosciuta per la qualità artigianale delle sue ricette e per un approccio produttivo improntato alla semplicità e salubrità degli ingredienti e alla trasparenza verso il consumatore. L’azienda oggi realizza un fatturato di circa 20 milioni di euro (di cui oltre il 90% generato all’estero) e un ebitda superiore ai 5 milioni di euro, con 4 linee produttive per una capacità di circa 45 tonnellate giornaliere. Negli anni ha progressivamente ampliato la propria presenza nella GDO a livello mondiale, raggiungendo numerose catene internazionali e il canale travel con primarie compagnie aeree.

La gamma prodotti di Laurieri coniuga tradizione e capacità industriale, con referenze iconiche e un vasto assortimento di snack dolci e salati, in grado di soddisfare le esigenze dei consumatori per i mercati Halal, Kosher, nonché per esigenze connesse alle intolleranze alimentari, per fini salutistici e generalmente adatti anche a un pubblico vegano (accompagnati da tutte le necessarie certificazioni internazionali). Per soddisfare le esigenze di un numero sempre maggiore di consumatori, nel 2024 Laurieri ha aperto un secondo stabilimento per la sola produzione certificata gluten free.

“L’ingresso di Clessidra rappresenta un riconoscimento importante per il lavoro svolto in questi anni - spiega Franco Laurieri, fondatore di Laurieri - Ho scelto di reinvestire, insieme a mio figlio Gianni Laurieri, perché condivido la visione di crescita e la volontà di mantenere radici solide nel territorio, continuando a proporre prodotti di qualità che uniscono tradizione e innovazione”.

Il mio ingresso nella Laurieri - conclude Gianni Laurieri - ha come scopo quello di dare continuità al percorso svolto dalla nostra famiglia in tutti questi anni e di continuare ad innovare e perseguire la crescita insieme al nuovo partner Clessidra”.

L’acquisizione della quota di maggioranza di Laurieri è perfettamente coerente con la strategia del fondo Clessidra Capital Partners Green Harvest, lanciato a luglio 2025 e dedicato alle PMI italiane dell’agrifood, con l’obiettivo di promuovere modelli di business sostenibili e competitivi. Clessidra Private Equity SGR è una delle principali società di private equity in Italia, con oltre 3 miliardi di euro di capitali raccolti attraverso i suoi fondi. Fondata nel 2003, è controllata da Clessidra Holding e dalla sua fondazione ha completato oltre 30 investimenti per un importo totale di oltre 2 miliardi di euro e oltre 30 operazioni di add-on per le società in portafoglio.

“Siamo orgogliosi di annunciare il primo investimento del fondo Green Harvest, che rappresenta un passo concreto nella strategia di Clessidra volta a valorizzare le eccellenze italiane dell’agrifood - commenta Andrea Ottaviano, ceo di Clessidra Private Equity SGR - Laurieri incarna, infatti, perfettamente i valori di qualità, innovazione e sostenibilità che caratterizzano la nostra visione di investimento e siamo lieti di accompagnarla in un nuovo percorso di crescita”.

“Laurieri combina una forte identità di marca, una filiera di qualità e una gestione imprenditoriale di grande solidità - aggiunge Emanuele Cuccio, managing director di Clessidra PE che ha guidato l’operazione - Con il nostro ingresso intendiamo accelerare la crescita di Laurieri attraverso l’ampliamento della capacità produttiva, il rafforzamento dell’innovazione di prodotto e l’ulteriore sviluppo internazionale, mantenendo la massima attenzione ai criteri ESG lungo tutta la filiera”.