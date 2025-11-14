Assocarni: zootecnia bovina italiana alla riscossa

Nell'ambito della produzione di carne bovina Made in Italy, la sinergia tra industriali e governo sta funzionando. Il recente stanziamento per la filiera è senza precedenti e dovrebbe fornire un grosso incentivo al settore.

Questi gli auspici emersi, nel corso della tavola rotonda “Il futuro della zootecnia italiana: tra sfide economiche, nuova Pac e ricambio generazionale”, promossa da Assocarni (leggi notizia EFA News).

Per l'occasione EFA News ha raccolto i commenti del presidente di Assocarni Serafino Cremonini e del ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida.

Guarda il video: