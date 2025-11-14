Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Vino: lieve crescita cantine italiane nel 2024 ma Pmi ancora in sofferenza
Sono le imprese con ricavi superiori ai 50 mln euro annui a registrare le performance migliori
Un 2024 in lieve crescita, ma non per tutti. È questa l’istantanea scattata dall’annuale report sui bilanci delle imprese del vino stilato Studio Impresa – Management DiVino in partnership con il Corriere Vinicolo, che ha fotografato da un lato un mondo del vino capace di adattarsi strategicamente ad un contesto sempre più difficile e, dall’altra, un settore che avanza a diverse velocità. Se è vero...
lml - 55302
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency